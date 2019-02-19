أرباح أكبر شركة للتعدين بالعالم تتراجع 8% بفعل خسائر النحاس

2019/02/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت أرباح أكبر شركة للتعدين بالعالم "بي.إتش.بي" بنحو 8% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بفعل انخفاض مكاسب النحاس.





وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في مجال التعدين والصادرة اليوم الثلاثاء، أن أرباحها الأساسية تراجعت إلى 4.03 مليار دولار خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقابل 4.40 مليار دولار المسجلة في الفترة المماثلة من عام 2017.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أرباح "بي.إش.بي" سوف تبلغ 4.209 مليار دولار خلال النصف الأخير من عام 2018.





وبالنسبة للإيرادات المحققة من العمليات المستمرة، فشهد ارتفاعاً بنسبة 1% في النصف الثاني من العام الماضي على أساس سنوي إلى 20.74 مليار دولار.





وبحسب نتائج الأعمال، فإن إيرادات تعدين خام الحديد والذي يمثل أكبر قطاع بالشركة، صعدت بنسبة 2.7% في الفترة من يوليو وحتى ديسمبر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.





في حين تراجعت إيرادات وحدة النحاس بنسبة 17.3% خلال النصف المنتهي في ديسمبر الماضي على أساس سنوي، وذلك على خلفية نقص مفاجئ في الإنتاج.





وبالنسبة لأرباح وحدة النحاس قبل خصم الضرائب وقيمة الإهلاك وإطفاء الدين، فانخفضت بنسبة 40% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي للشركة.





وذكرت "بي.إتش.بي" أنها خفضت صافي ديونها إلى 9.9 مليار دولار خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في ديسمبر الماضي لتكون دون مستهدفها والذي يتراوح بين 10 إلى 15 مليار دولار.





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