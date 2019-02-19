2019/02/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كثفت واشنطن من تصعيدها وضغوطها الاقتصادية والدبلوماسية بشأن الأوضاع القائمة في دولة فنزويلا، في وقت تتعالى التحذيرات من عواقب حصول تصعيد عسكري إثر معلومات تتحدث عن “انتشار جنود أمريكيين على الحدود بين كولومبيا وفنزويلا”.وتعيش فنزويلا أوضاعًا حرجة منذ إعلان زعيم المعارضة الفنزويلية “خوان غوايدو” نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد”، حيث لاقت خطوته تأييدا من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص واشنطن تكثف ضغوطها الاقتصادية على حكومة “مادورو” alansaar.

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