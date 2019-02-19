2019/02/19 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت قوات الجيش السوري ،الثلاثاء، مواقع لإرهابيي “الحزب التركستاني” في ريف حماة الشمالي.وقال مصدر عسكري إن وحدات من الجيش دمرت بعمليات مكثفة مواقع لإرهابيي “الحزب التركستاني” الذي يضم مئات المرتزقة الاجانب في أطراف بلدة الزيارة بسهل الغاب الشرقي وقضت على العديد منهم وإصابت آخرين”.وأضاف إن ” الاعتداءات الإرهابية على مدينة السقيلبية شمال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات السورية تدمر مواقع لإرهابيي “الحزب التركستاني” في ريف حماة الشمالي alansaar.

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