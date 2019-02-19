مريض ستيني يعود إلى الحياة بعد توقف قلبه لـ”20″ دقيقة بإحدى مستشفيات بغداد

2019/02/19 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أعلنت مستشفى الشهيد الصدر, الثلاثاء, عن عودة مريض ستيني إلى الحياة بعد توقف قلبه لأكثر من “20” دقيقة.وذكرت وحدة الإعلام بالمستشفى في بيان تلقت وكالة / المعلومة /، نسخة منه, إن “أطباء مستشفى الشهيد الصدر العام في بغداد تمكنوا من إنقاذ حياة مريض ستيني بعد توقف قلبه لأكثر من 20 دقيقة […]

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