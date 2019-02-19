الأزمة الفنزويلية.. اليابان تنضم لداعمي جوايدو

2019/02/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الياباني، أن بلاده تدعم المعارض الفنزويلي خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وقال تارو كونو، في مؤتمر صحفي، إن “بلدنا دعا إلى انتخابات مبكرة في فنزويلا، لكن للأسف لم يحصل ذلك”.

وأضاف “نظراً للظروف، نحن ندعم بوضوح الرئيس بالوكالة جوايدو، وندعو البلد من جديد إلى تنظيم انتخابات حرة وعادلة”.

وتأتي هذه التصريحات فيما تتصاعد الأزمة في فنزويلا، حيث يتزايد الضغط على مادورو والجيش.

ووجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الإثنين، تحذيرا لقادة الجيش الفنزويلي، معتبرا أنهم “سيخسرون” إذا رفضوا السير خلف خون جوايدو.

ودعت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي إلى التراجع، داعمة جوايدو الذي يرى أن إعادة انتخاب مادورو رئيسا العام الماضي شابها “احتيال”.

وأعلن جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا في يناير/ كانون الثاني، واعترفت به أكثر 50 دولة.

ويرفض مادورو إدخال مساعدات غذائية ودوائية أمريكية إلى بلاده تريدها المعارضة، وأعلن الإثنين عن وصول 300 طن من المساعدات الإنسانية من روسيا.

ووعد جوايدو بإدخال المساعدات الإنسانية الأمريكية السبت المقبل إلى البلاد، على الرغم من الرفض التام لمادورو، وتنظر الحكومة التشافية إلى هذه المساعدات الأمريكية على أنها مقدمة لتدخل عسكري.

ويواجه البلد أسوأ أزمة سياسية واقتصادية في تاريخه في ظلّ تضخّم هائل ونقص في المنتجات الأساسية الضرورية.

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