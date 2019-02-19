نادي الشرطة.. يستعيد خدمات خمسة لاعبين قبيل مواجهة الكرخ

2019/02/19 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل فريق الكرة بنادي الشرطة الرياضي تحضيراته اليومية استعداداً لمواجهة فريق الكرخ على ملعبه يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 18 من دوري الكرة الممتاز

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