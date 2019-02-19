2019/02/19 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أياد السماوي

لم يكن شعار كلا كلا أمريكا الذي أطلقه الشهيد الخالد محمد محمد صادق الصدر شعار مزاجيا أو عاطفيا , بل كان شعار ناجما عن

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