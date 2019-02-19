2019/02/19 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال العميد عمار وليد من إعلام المديرية في بيان تلقت " الغدير " نسخة منه، إنه "استجابة لمناشدات المواطنين، وزارة الداخلية شكلت لجنة عليا لإعادة النظر باجور الخدمة الجديدة".

وأضاف وليد، أن اللجنة ستعيد النظر في "اجور تجديد العقود المرورية وموافقة منح افتتاح مكتب العقود".

انتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور العامة تشكل لجنة لإعادة النظر في هذه القوانين ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور العامة تشكل لجنة لإعادة النظر في هذه القوانين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).