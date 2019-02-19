2019/02/19 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت "الغدير " على نتائج الامتحانات التمهيدية للسادس الاعدادي 2018/ 2019

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الغدير" تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمراحل المتوسطة والاعدادية ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الغدير" تنشر نتائج الامتحانات التمهيدية للمراحل المتوسطة والاعدادية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).