إحباط تهريب عملة عراقية وأجنبية مزورة بحوزة مسافر عراقي في مطار النجف

2019/02/19 | 17:39

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النجف – عراق برس- 19 شباط / فبراير: اعلنت هيأة المنافذ الحدودية انها وبعملية نوعية ووفق معلومات دقيقة وردت من مديرية االأمن الوطني في منفذ مطار النجف الدولي بشأن دخول مسافر عراقي قادم من بيروت على متن الخطوط الجوية العراقية، يحمل مبالغ مزوره “دولار امريكي وعملة عراقية ” تقدر بأكثر من (28 الف دولار)، والعملة العراقية (150 الف ) فئة 50 الف مع (75 الف ) فئة 25 الف.

واردفت ” ووفقا للمعلومات تم تشكيل مفرزة من قبل مديريتنا وأحد ضباط الامن الوطني لمراقبة المسافر وفعلاً تم العثور على المبالغ المزوره المشار اليها أعلاه بحوزتهِ وتم اخفاها بطريقه تحايل على القانون وبعد الاستفسار منه تبين انه أداة لنقل العملة وتم احالتهِ الى مديرية الجريمة المنظمة في النجف الاشرف لأتخاذ الأجراءات القانونية بحقهِ” .



انتهى اح

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