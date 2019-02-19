التعليم العالي توجه الجامعات بمتابعة مواقف حضور الطلبة وغياباتهم

2019/02/19 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 19 شباط / فبراير: وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، الثلاثاء، الجامعات بمتابعة مواقف حضور الطلبة وغياباتهم في الكليات والمعاهد.

وقال المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس،في تصريح تلقت / عراق برس/ نسخة منه ، أن ” الوزارة قررت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الطلبة المتغيبين وإبلاغ ذويهم بحالات التغيب التي تتجاوز ثلاثة أيام لأخلاء مسؤولية الجامعة أو الكلية، مضيفا ، ان ” هذه الإجراءات تأتي ضمن مسؤوليات الوزارة في متابعة سير العملية التعليمية لأبنائها الطلبة وحرصاً منها على مستقبلهم الأكاديمي” .



انتهى أح

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