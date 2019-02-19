حجمه الأكبر في 2019.. تعرفوا على قمر

2019/02/19 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المتوقع أن يكون القمر العملاق، الذي يصادف ظهوره اليوم الثلاثاء 19 فبراير، أكبر قمر عملاق للعام 2019 بحسب المتابعين للقمر وحالاته، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام بريطانية.وحسب صحيفة "ميرور"، فإن قمر هذه الليلة سيكون مكتملا، وسيكون الأكبر لأن مداره سيكون الأقرب إلى الأرض، إذ سيكون على بعد 365800 كيلومتر.بالإضافة إلى ذلك فإن "القمر الثلجي العملاق" سيكون ثاني قمر عملاق على التوالي بعد "قمر الذئب الدامي العملاق" الذي صادف ظهوره الحادي والعشرين من يناير الماضي.

ويعرف القمر العملاق في فبراير إلى جانب كونه "قمر الثلج العملاق" أيضا، بأنه "قمر الجوع" نظرا لأن الثلوج في هذا الشهر تكون الأكثر غزارة وتأتي مع نهاية فصل الشتاء حيث يكون الطعام نادرا.

ويبلغ القمر أقرب نقطة له من الأرض في الساعة 9:06 صباحا بحسب توقيت غرينيتش، بينما يكون أكثر اكتمالا في الساعة 3:53 مساء، على الرغم من أنه سيكون مرئيا بعد ظهوره في الساعة 5:11 مساء.

وسيكون القمر العملاق أكبر بنسبة 14 في المئة بينما يكون أكثر سطوعا بنسبة 30 في المئة من القمر العادي عندما يكون في أبعد نقطة له عن الأرض، أي عندما يكون على مسافة 405500 كيلومتر.

يشار إلى أن القمر العملاق المقبل سيصادف يوم 21 مارس، ويطلق عليه اسم "القمر الدافئ المكتمل".

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