العراق يشتري 120 ألف طن من الرز الفيتنامي

2019/02/19 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تجار في أوروبا والشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إن وزارة التجارة العراقية اشترت نحو 120 ألف طن من الأرز من فيتنام في صفقة مباشرة بدون طرح مناقصة عالمية.ويُعتقد أن البائع هو شركة التجارة الفيتنامية فينافود1.ولم يطرح العراق مناقصة عالمية لشراء الأرز منذ أشهر، وسط حديث في السوق عن أن البلاد تحولت إلى شراء […]

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