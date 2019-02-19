قتيل ومصابان في اصطدام طائرتين للقوات الجوية الهندية

2019/02/19 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أرشيفية

قتل طيار بينما اصطدمت طائرتان للقوات الجوية الهندية في الجو وتحطمتا في مدينة بنغالورو جنوب البلاد، خلال بروفات لعرض أكروبات جوي.

وكانت الطائرتان من طراز هوك إم كيه- 132 وهما جزء من فريق سوريا كيران من القوات الجوية الهندية.

وقال إم إن ريدي، كبير مسؤولي الإطفاء والشرطة، إن طيارا بالقوات الجوية الهندية لقي حتفه، كما أصيب اثنان.

ويطلق على العرض الجوي، الذي يستمر 5 أيام “إيرو إنديا 2019″، ويفترض أن يبدأ الأربعاء، ويتوقع أن يجذب مئات من شركات الطيران من أنحاء العالم، وفقا للإعلام المحلي.

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