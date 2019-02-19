الملك سلمان والرئيس بوتين يجددان استعدادهما لمواصلة التنسيق في أسواق الطاقة

2019/02/19 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكالمة هاتفية، الثلاثاء، نيتهما تعزيز العلاقات الروسية السعودية، ومواصلة التنسيق في سوق النفط العالمية.وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة الروسية، في بيان صدر عقب الاتصال الهاتفي، أن "كلا الجانبين قيما المستوى الرفيع الذي وصل إليه التعاون الثنائي، بما في ذلك في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار"، بحسب وكالة "سبوتنيك" المحلية.وأبدى بوتين والملك سلمان، نيتهما "تعزيز الروابط الروسية - السعودية على مختلف الأصعدة".ولدى تبادل الطرفين الآراء حول الوضع في سوق النفط العالمية، وأكدا "استعدادهما لمواصلة التنسيق المشترك في هذا المجال".وتقود السعودية منتجي "أوبك"، وروسيا منتجين مستقلين، في اتفاق لخفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يوميا، بدأ تنفيذه مطلع 2019، ويستمر 6 شهور.والسعودية ثالث أكبر منتج للنفط الخام بعد الولايات المتحدة وروسيا بـ 10.4 ملايين برميل يوميا، وروسيا ثاني أكبر منتج بأكثر من 11.3 مليون برميل يوميا.

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