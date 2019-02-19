مجلس البصرة: انهيار سد الحويزة أتلف 25 ألف دونم من الحنطة والشعير

2019/02/19 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، عن تلف أكثر من 25 ألف دونم من الحنطة والشعير بسب انهيار سدة هور الحويزة بميسان واتجاه المياه الأسنة إلى البصرة.

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