مدرب الديوانية: مباراتنا أمام الزوراء تمثل تحديًا خاصًّا

2019/02/19 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رزاق فرحان، مدرب الديوانية، أن مباراته أمام الزوراء، غدًا الأربعاء، في الجولة الـ18 من الدوري الممتاز، تمثل تحديًا خاصًا.

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