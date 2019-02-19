الحداد يلتقي وفدًا من الكرد الفيليين.. ويتعهد بإنصاف البرلمان لهم وإعادة حقوقهم

2019/02/19 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نائب رئيس مجلس النواب بشير حالداد بمكتبه في بغداد، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم عدداً من شيوخ عشائر وشخصيات من الكرد الفيليين.

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