حربية: الحشد الشعبي سيشترك بالواجبات الامنية بجميع مناطق محافظة كركوك

2019/02/19 | 17:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وطن- بغداد أكد قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بالمحافظة، مشيرا إلى قرب تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة.ونقل موقع الحشد، عن حربية قوله، إن “المقر المتقدم في محافظة كركوك سيقوم بعملية اعادة انتشار لكافة القطعات الأمنية […]

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