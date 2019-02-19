الاتصالات في ذي قار تدعو أصحاب أبراج الإنترنت إلى التسجيل الرسمي

2019/02/19 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت مديرية اتصالات ذي قار التابعة للشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات أصحاب الأبراج بخدمة الانترنت غير المسجلين لديها إلى مراجعة المديرية لتسجيل الأبراج الخاصة بهم لغاية يوم 7/3/2019.

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