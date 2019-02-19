محكمة هولندية تكشف تورط إيران في

2019/02/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت شركة هولندية بارزة لصناعة التوربينات إلى غرامة كبيرة بلغت نحو 500 ألف يورو على خلفية تورطها في صفقات تجارية مشبوهة مع عملاء غير محددين في إيران، والتي تواجه عقوبات بسبب أنشطتها المثيرة للجدل في مجال الطاقة النووية.

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