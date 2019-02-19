سائرون : قانون اخراج القوات الاجنبية سيعرض في الفصل التشريعي المقبل

2019/02/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد تحالف سائـرون تأكيده رفض الوجود العسكري الاجنبي داخل الاراضي العراقيـة ، مشيرا الى ان مسودة قانون اخراج القوات الاجنبيـة ستعرض على جدول اعمال جلسات الفصل التشريعي الجديد مطلع الشهر المقبل .

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