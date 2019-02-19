وزير الإعلام اليمني: ميليشيا الحوثي الإيرانية ترتكب جرائم حرب في

2019/02/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في بلدة "حجور" بمحافظة حجة، من حصار وقصف وتدمير للمنازل وقتل وتهجير للمدنيين هي "جرائم حرب وإبادة جماعية".

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