الإدريسي يختار تمثيل المغرب على حساب هولندا

2019/02/19 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر قرر أسامة الإدريسي جناح نادي ألكمار الهولندي، الانضمام إلى المنتخب المغربي في المستقبل .الإدريسي يعتبر أحد العناصر الأساسية لآلكمار في الفترة لأخيرة، ويقدم مستويات مميزة في الدوري الهولندي.

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بعض التكهنات أثيرت حول المنتخب الذي يمثله اللاعب، سواء بلده الأصلي أو هولندا ليلعب تحت قيادة المدرب رونالد كومان.



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تقارير صحفية أكدت استقرار الإدريسي على موقفه النهائي باللعب لأسود الأطلسي.

لا ..



ليست مباراة اعتزال أحد نجوم الكرة، بل مباراة في كأس أمير قطر عام 2004يومها واجه نجم برشلونة -الفيلسوف- بيب جوارديولا وهو في صفوف الأهلي القطري أحد القادة التاريخيين لريال مدريد، فرناندو هييرو وهو في صفوف نادي الريان ✨بالمناسبة يومها فاز الريان بنتيجة 5/3 🙌 pic.twitter.com/XxH91pIMOL— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 19, 2019اللاعب قام بكافة الإجراءات اللازمة بتلك الخطوة، ويستعد للانضمام للمعسكر التدريبي لمواجهة الكاميرون القادمة.

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ويأتي ذلك بعد عدة مفاوضات مع هيرفي رينارد مدرب المغرب، الذي أبدى ثقته أكثر من مرة في تمثيل الإدريسي للأسود.

يذكر أن صاحب الـ22 عاماً نجح في تسجيل 13 هدف في 28 مباراة بجميع البطولات مع ألكمار هذا الموسم.





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