2019/02/19 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العثورعلى 6 مغدورين من مختطفي النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار

واع / بغداد / ز .أ

اعلن حرس الحدود، الثلاثاء، عن العثور على جثث 6 مغدورين من مختطفي النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.

وذكر بيان لفرقة العباس القتالية، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "مركز شرطة النخيب استعان بفرقة العباس القتالية لنقل جثث المغدور بهم الستة الذين عثر عليهم حرس الحدود في منطقة ام جذعان والتي تبعد نحو ١٥٠ كيلو متر عن نقاط مسؤولية فرقة العباس في قاطع النخيب".

وقال المشرف العام على الفرقة، ميثم الزيدي، ان "طبابة فرقة العباس تستعد الان لنقل جثامين الشهداء المغدور بهم الى الطب العدلي"، موضحا ان "الشهداء من مدينة النجف وخرجوا بحثاً عن نبات الكمأ".

واشار الى أن "الفرقة تمنع خروج المدنيين خارج قاطع مسؤوليتها حفاظا على ارواحهم".

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