ذي قار تجهز مواطنيها بـ 21 مليون لترا من النفط الابيض في موسم الشتاء

2019/02/19 | 18:30

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لمحة مختصرة:

‎شبكة اخبار الناصرية:

قالت شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار ، انها جهزت مواطني المحافظة بما مجموعه 21 مليون لتر من مادة النفط الأبيض في موسم الشتاء الحالي .





‎شبكة اخبار الناصرية:قالت شركة توزيع المنتجات النفطية في محافظة ذي قار ، انها جهزت مواطني المحافظة بما مجموعه 21 مليون لتر من مادة النفط الأبيض في موسم الشتاء الحالي .وذكر مدير فرع الشركة في ذي قار علي حسين لشبكة اخبار الناصرية ، ان التجهيز كان بواسطة البطاقة الوقودية الجديدة وبواقع مائة لتر كوجبة أولى و120 لتر كوجبة ثانية لكل اسرة .وبين ان توزيع الوقود كان عبر منافذ البيع المباشر ومحطات الوقود والبالغ عددهن 45 محطة بالإضافة الى وكلاء البيع المباشر الجوالين .

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