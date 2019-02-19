2019/02/19 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية كشف اليوم مصدر نيابي، ان اجتماعات مطولة انعقدت خلال اليومين الماضيين من أجل تطويق الخلافات بين تحالفي “سائرون” المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، و”الحكمة” بزعامة عمار الحكيم، المنضويين في تحالف “الإصلاح والإعمار”.حيث كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية المقربة من طهران ان التفاهمات الأخيرة بين “سائرون” و”الفتح” أغضبت تيار …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمار الحكيم يثور غضبا بسبب السيد مقتدى وهادي العامري صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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