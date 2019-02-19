2019/02/19 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكدت كتلة الاتحاد الوطني بالبرلمان الكردستاني ، عدم حضورها

جلسات البرلمان الى الوقت الذي يقرر فيه المجلس القيادي قرار مشاركة

كتلة الاتحاد الوطني في تلك الجلسات.وقال سركو آزاد كلالي عضو البرلمان الكردستاني عن كتلة الاتحاد الوطني

في تصريح صحفي :" ان الكتلة عقدت اجتماعا، اليوم الأربعاء ، في مبنى

المكتب السياسي للاتحاد الوطني وقررت الاجتماع، عدم حضور جلسات

البرلمان الا بتوجيه من المجلس القيادي للاتحاد الوطني "، مضيفا :" ان

الاتحاد الوطني مصر على تنفيذ قرارات الاجتماع الذي تم عقده في

الـخامس من شباط الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الوطني يجدد رفضه المشاركة في جلسات برلمان كردستان) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الوطني يجدد رفضه المشاركة في جلسات برلمان كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).