قصف جوي لمواقع داعش الارهابي شمال شرق بعقوبة

2019/02/19 | 18:33

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قصف الطيران الحربي اهدافا منتخبة لتنظيم داعش شمال شرق بعقوبة

مركز محافظة ديالى .وقال مصدر محلي في ديالى :" ان الطيران الحربي قصف / 7 / مواقع مهمة

لتنظيم داعش في بساتين المخيسة ، ضمن حوض الوقف شمال شرق بعقوبة

".واضاف :" ان القصف اوقع خسائر بشرية ومادية بين صفوف ارهابيي داعش ".

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