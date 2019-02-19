الرئيس بارزاني يستقبل رئيس مؤسسة ‹المدى› للإعلام والثقافة

2019/02/19 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في مكتبه بمصيف صلاح الدين قرب أربيل، اليوم الثلاثاء، فخري كريم، رئيس مؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون.

خلال اللقاء جرى بحث المستجدات السياسية في الإقليم، وضرورة الإسراع بانتخاب رئيس الإقليم وتشكيل الحكومة، لما لذلك من تأثير على المناخ السياسي الإيجابي المتحقق بعد الانتخابات التشريعية، وما يتطلبه من تضافرٍ للجهود لتوحيد الموقف الكوردستاني إزاء ما يواجه الإقليم من مهام ملحة على جميع الصعد السياسية والاقتصادية، وفق بيان أورده مكتب الرئيس بارزاني، طالعته (باسنيوز).

كما جرى التاكيد على أولويات المهام الملقاة على عاتق الحكومة القادمة للتعجيل بتأمين ما يطمح إليه شعب كوردستان وتنشيط عجلة الاقتصاد والتنمية والتطور.





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