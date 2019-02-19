مجلس الوزراء يناقش نظامه الداخلي ويصدر قرارات مهمة

2019/02/19 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- ناقش مجلس الوزراء ، اليوم الثلاثاء، مشروع النظام الداخلي على مجلس الوزراء، مبينا انه وافق على اغلب فقرات النظام وسيتم انجازه خلال الجلسة المقبلة.وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقت /SNG/،نسخة منه ان مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ، وبحث المجلس العديد من القرارات من بينها ...

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