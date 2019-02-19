2019/02/19 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..كشف موقع “أوديسي”، عن فضيحة وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، وعلاقاته بالموساد الإسرائيلي، لافتة إلى أنها علاقة قديمة بدأت منذ تسعينات القرن الماضي وما زالت مستمرة.وقال الموقع في مقال للكاتبة (Jemma Buckley)، أن “علاقة الجبير بالموساد قديمة جدًا، حتى إنها تسبق انضمامه إلى السلك الدبلوماسي السعودي وترقيه في عدد من المناصب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاقة غرامية جعلت “الجبير” عميل لدى الكيان الصهيوني منذ تسعينات القرن الماضي alansaar.

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