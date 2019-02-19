بالوثيقة.. بطلان توزيع قطع الاراضي على أعضاء مجلس محافظة نينوى

2019/02/19 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اشعرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بلدية الموصل ببطلان توزيع قطع الاراضي لأعضاء مجلس محافظة نينوى.

ووفقا لما جاء في وثيقة الوزارة، حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها ان" القرار 252 لسنة 2017 والضوابط الواردة اليكم من قبلنا والمعممة بكتابنا ذي العدد 21601 في 6/8/2018 والذي حدد بموجبه الشرائح المشمولة بتخصيص قطع الأراضي السكنية وان أعضاء مجالس المحافظات غير مشمولين ضمن الشرائح الواردة بالقرار أعلاه".وأضاف" لاتخاذ مايلزم كافة الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي لاعضاء مجلس محافظة نينوى اعلامنا إجراءاتكم بصدد الموضوع وسوف تتحملون كامل المسؤولية القانونية خلاف ذلك".انتهىبواسطة: علاء الطائي

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