2019/02/19 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمرت وحدات الجيش السوري ،الثلاثاء، مقرات للمجموعات الإرهابية في ريف ادلب الجنوبي.وقال مصدر عسكري ان “وحدات الجيش السوري دمرت مقرات للمجموعات الإرهابية في محيط مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي وفضت على العديد منهم من بينهم المتزعم أمين عسكر”.يشار الى ان قوات الجيش السوري ،دمرت مؤخرا، مواقع لإرهابيي “الحزب التركستاني” في ريف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجيش السوري يدمر مقرات للمجموعات الإرهابية في ريف ادلب alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يدمر مقرات للمجموعات الإرهابية في ريف ادلب) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يدمر مقرات للمجموعات الإرهابية في ريف ادلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).