الهبوط يخيم على الأسهم الأمريكية بالمستهل مع ترقب تطورات التجارة

2019/02/19 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب الجديد في المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.





وقادا قطاع الطاقة والصناعة تراجع "وول ستريت"، فيما كان سهم "مورجان ستانلي" أكبر الخاسرين في المؤشر الصناعي "داو جونز".





ويترقب المستثمرون التطورات التجارية بين الصين والولايات المتحدة مع بدء جولة جديدة من المحادثات بين الطرفين هذا الأسبوع على أمل انفراجة في الصراع الدائر بينهما.





وكان الرئيس الأمريكي قد أبدى مرونة كبيرة في تأجيل موعد انتهاء الهدنة التجارية مع الصين إذا توصل الطرفان لاتفاق في نهاية المحادثات.





في حين ارتفع سهم "وول مارت" بأكثر من 3% مع تحقيق الشركة لأرباح وإيرادات بأكثر من توقعات المحللين.





وكانت الأسهم الأمريكية قد أغلقت أبوابها أمام المستثمرين أمس احتفالاً بعيد الرؤساء، بعد أن سجلت مكاسبها الأسبوعية الثامنة، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 400 نقطة بنهاية جلسة الجمعة الماضية.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع "داو جونز" الصناعي بنحو 0.2% إلى 25839.5 نقطة.





كما انخفض "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3% مسجلاً 2768.3 نقطة، وتراجع "ناسداك" بنحو 0.2% إلى 7457.3 نقطة.





وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.09% إلى 96.816.





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