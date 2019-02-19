حزب بارزاني : ماضون في الحوار مع الاتحاد الكردستاني لمنحهم رئاسة برلمان الإقليم

2019/02/19 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد عضو برلمان إقليم كردستان عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبوار بابكه يي , الثلاثاء, أن حزبه ماض في الحوار مع الاتحاد الوطني الكردستاني لمنحهم منصب رئاسة البرلمان.وقال بابكه يي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “الحزب الديمقراطي الكردستاني يواصل حواره مع قادة الاتحاد الوطني الكردستاني بخصوص عودته إلى مجلس النواب, […]

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