2019/02/19 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشعرت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بلدية الموصل ببطلان توزيع قطع الاراضي لأعضاء مجلس محافظة نينوى.ووفقا لما جاء في وثيقة الوزارة، اطلعت عليه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. بلدية الموصل توقف توزيع قطع الاراضي على أعضاء مجلس محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. بلدية الموصل توقف توزيع قطع الاراضي على أعضاء مجلس محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).