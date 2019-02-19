محكمة تركية تؤيد سجن 14 من صحفيي

2019/02/19 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أيدت محكمة استئناف تركية الأحكام الصادرة على صحفيين وإداريين من صحيفة جمهوريت المعارضة، في قضية أثارت مخاوف بشأن حرية وسائل الإعلام في عهد الرئيس رجب

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