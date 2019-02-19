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يلديريم يسلّم مهام منصبه ويلتحق بانتخابات اسطنبول

العالم الاسلامي تركيا

يلديريم يسلّم مهام منصبه ويلتحق بانتخابات اسطنبول

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:27

رئيس البرلمان التركي بن علي يلديريم

سلّم رئيس البرلمان التركي بن علي يلديريم مهام منصبه للنائب عن حزب "الحركة القومية" جلال عدن، تمهيدا لخوضه انتخابات رئاسة بلدية اسطنبول في مارس المقبل.

وقال يلديريم في كلمة خلال مراسم تسليم مهام منصبه: "اليوم أترك منصب رئاسة البرلمان وأنا مرتاح البال، وإني على ثقة بأن المجلس سيواصل مسيرته المزدهرة، ان عدن، الذي تسلم رئاسة البرلمان، يتمتع بخبرة سياسية كبيرة للقيام بمهامه".وأشار يلديريم، إلى أنه "كثف اتصالاته مع جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان خلال فترة رئاسته، وسعى لتحقيق التوافق بين جميع الكتل الحزبية".انتهى...س ح

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