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مستقبل مجهول لمارسيلو في ريال مدريد

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مستقبل مجهول لمارسيلو في ريال مدريد

الثلاثاء 19 فبراير 2019 - 18:14

اللاعب البرازيلي مارسيلو فييرا

ذكرت مصادر إعلامية إسبانية، اليوم الثلاثاء، ان النجم البرازيلي، مارسيلو فييرا، مدافع ريال مدريد اجتمع مع مدير عام النادي، خوسيه أنخل سانشيز، وأخبره بخيبة أمله بسبب وضعه الحالي مع الفريق.

وأوضحت شبكة "كوبي" الإسبانية أن مارسيلو بحث مع سانشيز وضعه بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وينتهي عقد مارسيلو مع ريال مدريد صيف 2022، حيث تواجد مع النادي الملكي منذ عام 2007 بالتزامن مع رحيل مواطنه روبرتو كارلوس.إلا أن الأسابيع الأخيرة شهدت الإبقاء عليه على دكة البدلاء، بعد عودته من الإصابة، مما دفع اللاعب البرازيلي للاجتماع مع إدارة الفريق للنظر في وضعه.انتهى...س ح

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