الفتح يتحدث عن مستقبل الدفاع والداخلية.. وهذه القوانين ستمرر قريباً

2019/02/19 | 18:41

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سومر نيوز: بغداد..



كشف النائب عن كتلة بدر المنضوية في تحالف “الفتح”حامد عباس، الثلاثاء، عن اتفاق تحالفي &ldq...

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