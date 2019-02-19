حربية: الحشد الشعبي سيشترك بالواجبات الأمنية في جميع مناطق كركوك

2019/02/19 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات المقر المتقدم في محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، الثلاثاء، أن قوات الحشد الشعبي ستشترك في الواجبات الأمنية بالمحافظة، مشيرا إلى قرب تشكيل لجان لإعادة النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة.وقال حربية في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "المقر المتقدم في محافظة كركوك سيقوم بعملية اعادة انتشار لكافة القطعات الأمنية في ...

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