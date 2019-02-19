صرخة ألم تطلقها أم محمد علها تصل إلى أسماع المسؤولين – تقرير

2019/02/19 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من الموصل المنكوبة، وعبر قناة التغيير، وجهت أم محمد مناشدتها الى المسؤولين العراقيين ومن في قلبه ذرة رحمة، لمساعدتها واطفالها الذين يعانون شظف العيش باستحصال مستحقات رب الأسرة الذي استشهد اثناء التحرير.

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