هل من الواجب وضع العراق تحت الوصاية الدولية ؟ ماذا فعل السياسيين في العراق

2019/02/19 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية بقلم:عبد القادر ابو عيسى لو كانت هناك رؤيا أممية متفق عليها لشكل الدولة المقبولة عالمياً وأتخاذ موقف منها .مبني على اساس إن هذه الدولة ملتزمة بشروط عالمية .منها كيفية التعامل مع شعبها ومنحه حقوقه .بغض النظر عن طبيعة وشكل النظام الحاكم .لكن ما نراه عدم الزام هذه …

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