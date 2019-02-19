بارزاني وكريم يتباحثان ملف حكومة كوردستان

2019/02/19 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تباحث رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، الثلاثاء، ملف تشكيل حكومة اقليم كوردستان مع فخري كريم رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون.

وتناول اللقاء التطورات السياسية في اقليم كوردستان وضرورة الاستمرار بالعملية السياسية واستكمال تشكيل حكومة الاقليم.

وأكد الجانبان على أن تشكيل كابينة كوردستان سيؤثر ايجابا على المناخات السياسية عامة في الاقليم.

وانتخب برلمان اقليم كوردستان يوم أمس الاثنين هيئته الرئاسية وسط استمرار الخلافات بين الكتل السياسية.

ويأتي هذا في وقت تواصل فيه الأحزاب الكوردية الكبرى مفاوضات مكثفة فيما بينها حول تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 45 مقعداً بما يجعله اللاعب الرئيسي في البرلمان وفي عملية تشكيل الحكومة الجديدة في الاقليم.

وحل في المرتبة الثانية الاتحاد الوطني الكوردستاني بحصوله على 21 مقعداً، فيما حصلت حركة التغيير على المرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.

سوار أحمد

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