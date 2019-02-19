2019/02/19 | 18:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف النائب برهان المعموري، اليوم الثلاثاء، عن توزيع قطع أراضٍ بماسحة 200 متر مجاناً للمشمولين بخط الفقر في محافظة ديالى.وذكر بيان لمكتب المعموري، تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم (19 شباط 2019)، أن “الأراضي السكنية التي ستوزع في محافظة ديالى ستكون بمساحة 200 متر مربع لكل مواطن وفق قوائم تعدها وزارتا التخطيط […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعموري يتحدث عن آليات توزيع قطع الأراضي: 200 متر مجاناً) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المعموري يتحدث عن آليات توزيع قطع الأراضي: 200 متر مجاناً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).