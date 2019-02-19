القوات الأمنية تعثر على 6 جثث لأشخاص اختطفهم داعش بناحية النخيب

2019/02/19 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلعثرت القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، على 6 جثث لأشخاص اختطفهم داعش على طريق النخيب.وأفاد مصدر أمني في تصريح صحفي، تابعته شبكة رووداو الإعلامية، ان "القوات الامنية عثرت على 6 جثث للمغدورين الذين خطفهم تنظيم داعش على طريق النخيب".مبيناً ، ان "الجثث من ابناء كربلاء والديوانية والانبار، وتم نقلهم الى الطب العدلي".وأكد بيان لخلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، أن مسلحين مجهولين، أقدموا على اختطاف 12 مواطنا في منطقة النخيب بين محافظتي كربلاء والأنبار.وجاء في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه أن "المختطفين وجميعهم من المدنيين كانوا يذهبون للصحراء لاستخراج الكمأ، في المناطق الصحراوية بمسافة تبعد 120 كيلو متر غرب ناحية النخيب".

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