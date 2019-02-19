اربيل يخسر امام نفط الوسط بدوري القدم العراقي

2019/02/19 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ خسر فريق اربيل ، اليوم الثلاثاء، امام ضيفه فريق نفط الوسط بهدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب فرانسو حريري بمدينة اربيل ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

تقدم فريق نفط الوسط بهدف عبر لاعبه ذو الفقار عايد، ثم نجح فريق اربيل بتعديل الكفة عن طريق اللاعب ميران خسرو.

واستطاع اللاعب البديل امير صباح احراز هدف الفوز لفريق نفط الوسط.

ورفع الفوز رصيد فريق نفط الوسط الى 24 نقطة، بينما تجمد رصيد فريق اربيل عند 23 نقطة.

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