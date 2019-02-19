2019/02/19 | 18:54

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المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: الوضع في الحديدة هش مع استمرار العمليات العسكرية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندوب الفرنسي في مجلس الأمن: الوضع في الحديدة هش مع استمرار العمليات العسكرية قناة الغد.

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