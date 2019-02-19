2019/02/19 | 18:54

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المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: نأمل إدخال المساعدات الإنسانية لليمن سريعا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: نأمل إدخال المساعدات الإنسانية لليمن سريعا قناة الغد.

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